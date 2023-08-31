مجلس الأمن الإسرائيلي يحذر من عمليات “اختطاف” بالداخل والخارج

القدس المحتلة – حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائيليين من السفر خارج حدود الكيان الإسرائيلي، لورود إشارات عن نية حركتي حماس والجهاد الإسلامي تنفيذ عمليات “اختطاف”.

ونشر مجلس الأمن القومي تحديثًا لقائمة الدول التي على المستوطنين تجنب السفر إليها بسبب مخاطر أمنية عالية.

كما طالب المستوطنين بالحذر بسبب تزايد دوافع حماس والجهاد “لتنفيذ عمليات اختطاف في الداخل والخارج من أجل زيادة أوراق المساومة”، حسب قوله.

ومن جانبها، قالت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن مجلس الأمن القومي حذر من محاولات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي لاختطاف إسرائيليين خارج البلاد خلال الأعياد.

ونقلت الصحيفة عن مجلس الأمن القومي قوله :” نحذر من السفر خلال فترة الأعياد ، حيث أن هناك احتمالات لقيام حماس والجهاد الإسلامي بمحاولة اختطاف إسرائيليين أو يهود خارج حدود إسرائيل ، بسبب الجمود في قضية الأسرى والمفقودين”.

وحذر المجلس كذلك من زيادة التهديد ( الإرهابي) المحتمل في السويد والدنمارك ، بسبب حوادث حرق القرآن الكريم في البلدين.

وأوضحت يديعوت أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر من ارتفاع احتمال وجود نشاط إيراني في جورجيا وتركيا.