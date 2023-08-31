قوات "قسد" الكردية العميلة لجيش الاحتلال الأمريكي تواجه ثورة العشائر العربية السورية الغاضبة في محافظة دير الزور
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لدى استقباله عبد اللهيان.. الأسد: ما يشهده العالم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمناً لها كانت صحيحة وسياساتنا سليمة
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