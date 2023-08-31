الضفة تقاتل.. العدو يعترف، فجر اليوم الخميس، بإصابة ضابط وثلاثة من جنوده بانفجار عبوة ناسفة شرق نابلس/ فيديو

الضفة المحتلة – أصيب ضابط وثلاثة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بعد انفجار عبوة ناسفة بهم، في المنطقة الشرقية من نابلس، الليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية، إن العبوة التي استهدفت جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي زرعت على الطريق المؤدي إلى حي الضاحية شرق نابلس، وقد نقل المصابون عن طريق قوة من سلاح الجو.

ووثقت مقاطع مصورة لحظة تفجير العبوة الناسفة بجنود الاحتلال الذين كانوا مشاة، في المنطقة، وصراخهم جراء الانفجار الكبير الذي تعرضوا له.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المنطقة تمهيداً لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرق نابلس.

وقد اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ضابط وجنديين صهيونيين جراء انفجار عبوة ناسفة خلال تأمين الجيش دخول مستوطنين للمنطقة.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر في “عرين الأسود”، قوله إن العبوة زرعها الشهيد عايد القني الذي ارتقى يوم أمس بعد انفجار خلال مشاركته في الاعداد والتجهيز.

وأعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، عن استهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة وصليات كثيفة من الرصاص، خلال الاقتحام، مما أدى لإعطاب آليات وخسائر في صفوف الجنود.

وعقب تفجير العبوة، استمرت المواجهات على أكثر من محور في المنطقة الشرقية من نابلس، وقال مراسلنا إن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بالعبوات محلية الصنع والرصاص والزجاجات الحارقة.

وقال الهلال الأحمر، في تصريح صحفي، إن طواقمه نقلت إصابة بالرصاص الحي وثمانية أخرى بشظايا الرصاص والرصاص المطاطي، بالإضافة لعشرات حالات الاختناق بالغاز، خلال المواجهات شرقي نابلس.

وفي سياق متصل، استهدف فلسطينيون قوة من جيش الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله، فجر اليوم، بعبوة محلية الصنع.

وأفادت المصادر عن استهداف قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها، كفردان غرب جنين، كما أصيب شاب خلال المواجهات في البلدة، فجر اليوم.

وفي بيت لحم، أطلق مقاومون النار بكثافة تجاه مستوطنة “مجدال عوز” المقامة قرب بلدة بيت فجار، بعد منتصف الليلة الماضية.

واستهدف فلسطينيون برجاً لجيش الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة بالألعاب النارية، الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في الرقبة خلال مواجهات، في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما استهدف فلسطينيون مركبات المستوطنين قرب البلدة بالزجاجات الحارقة.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، خلال ساعات مساء أمس.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال محمد النداف من بلدة كفردان، ومحمود أبو خرج، وليث الشرقاوي، ومالك سميح الشرقاوي، وفواز فوزي الشرقاوي، ونديم الشرقاوي، وعرين رمزي الشرقاوي، وعاطف عباس من الزبابدة جنوب جنين، والأسيرين المحررين علاء الأعرج، وعمر الشخشير من نابلس، وأديب رداد من الزاوية غرب سلفيت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال هيثم حبوب من بلدة بيتونيا، وعبد الغني معطان، وعبد الجبار نوابيت من برقا شرق رام الله، ويوسف الرشق من القدس، وياسر أبو عمرة من أريحا، وضرار الفاخوري والمحررين براء غزال من الخليل، ومهند محمود أبو ملش من يطا.

#شلهد..من انفجار عبوة ناسفة قرب قوات الاحتلال خلال اقتحامهما المنطقة الشرقية بمدينة نابلس. pic.twitter.com/8a19URN5Aa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2023

اللحظات الأولى لإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد انفجار عبوة في صفوفهم بمنطقة الضاحية بنابلس. pic.twitter.com/mhiiQZGZp5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2023