مصرع مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية دهس غرب رام الله، اليوم الخميس.. وإستشهاد المنفذ البطل داود فايز/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:27
الضفة تقاتل.. العدو يعترف، فجر اليوم الخميس، بإصابة ضابط وثلاثة من جنوده بانفجار عبوة ناسفة شرق نابلس/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني