كريم عبد العزيز ومنى زكي يلتقيان مجدداً في فيلم “لعب عيال”

ستعود ثنائية النجمين المصريين كريم عبد العزيز ومنى زكي مجددًا، بعد غياب دام سنوات طويلة وصلت لـ 14 عامًا، منذ آخر فيلم جمعهما بعنوان “ولاد عم” الذي عرض عام 2009.

وقد أكد كريم عبد العزيز أن الفيلم الجديد المرتقب مع “زكي” سيحمل عنوان “لعب عيال”، وهو من إخراج طارق العريان، وسيبدآن تصويره في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن ينتهي كلٌّ منهما من أعماله الحالية.

ولفت كريم إلى أن الشركة المنتجة تقوم حاليا بالتحضير للعمل، واختيار أماكن التصوير مع المخرج، وإنهاء بقية تعاقدات الفنانين الذين سيشاركون في بطولة الفيلم. فيما يجري طارق العريان حاليًّا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، وترشيح باقي فريق الممثلين.

وينشغل كريم عبد العزيز حاليًّا بتصوير مشاهده في المسلسل الجديد “الحشاشين” الذي سيعرض ضمن دراما رمضان 2024، من إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، وغيرهم. وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

ويُعرض له حاليًّا في السينما فيلم “بيت الروبي”. ويشارك في بطولته: كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، ومصطفى أبو سريع. ومن إخراج بيتر ميمي.

أما الممثلة المصرية منى زكي؛ فتنشغل حاليًّا بمسلسلها الجديد “طالع نازل”، من إخراج هاني خليفة، والذي سيعرض ضمن دراما رمضان 2024، فيما تواصل الجهة المنتجة إنهاء التعاقدات مع جميع أبطال المسلسل؛ لتحديد موعد بدء التصوير خلال الفترة القادمة.

كما تنتظر الممثلة عرض فيلم “الجواهرجي” مع محمد هنيدي، والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، ويشاركهما البطولة أحمد صلاح السعدني، وريم مصطفى، ولبلبة. ومن إخراج إسلام خيري.