شيخ عقل الدروز في السويداء: نحن جزء لا يتجزأ من سوريا ولا نقبل بالانفصال/ فيديو

اجتمع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ يوسف جربوع، أمس الثلاثاء، بعدد من الوجهاء ومحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى.

وقال الشيخ جربوع خلال اللقاء: “نحن جزء لا يتجزأ من سوريا، ولا نقبل بالانفصال أبداً”، مؤكّداً أنّ “أهل السويداء لن يكونوا إلاّ ضمن القرار الوطني، وذلك هو الخيار الاستراتيجي”.

وأوضح أنّه “ظهرت مطالبات خاطئة خلال الحراك في السويداء”، مشدداً على أنّ “العلم السوري هو العلم المعترف به في المحافظة”.

وأضاف: “نحن لا نخرج عن قرار قيادتنا ودولتنا التي تمثل الشعب السوري”، مؤكّداً أنّ راية التوحيد تمثل طائفة الدروز، بحيث نفتخر بها، ولا داعي لتسييسها”.

وتابع أنّ “الدولة السورية والجيش والقيادة من ثوابت الطائفة”، طالباً من أهالي السويداء أن يكون لهم “توجه كامل بعدم الخروج عن الخط الوطني”.

وألقى رفع الدعم الجزئي عن أسعار المشتقات النفطية في سوريا، بأعباء كبيرة على المعيشة، بالرغم من قرار رفع الأجور والرواتب بنسبة مئة في المئة.

وقد شهدت السويداء تجمعات احتجاجية في هذا الإطار، فيما أعلنت هيئة التنسيق المعارضة “تأييد الاحتجاجات الشعبية المطلبية والسياسية السلمية”.

وجوه عائلات السويداء قالوا كلمتهم اليوم وعلى رأسهم سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ يوسف جربوع في اجتماع ظهر اليوم بمضافة مدينة السويداء..

▪︎ثوابتنا الوطنية لا نقبل المساس بها

وتاريخنا المشرف ينادينا،

▪︎علمنا هو علم سورية الوطن الجمهورية العربية السورية. pic.twitter.com/8B0mlcK15s — Nahla (@Nahlaabotakk) August 29, 2023