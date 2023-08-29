قيادة مركبتين بتهور في إربد تتسبب بوفاة 4 أشخاص/ فيديو

أدت قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة في منطقة حوفا الوسطية في إربد، إلى وفاة 4 أشخاص بينهم أطفال، وخمس إصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير محمد الدروبي ،اليوم الثلاثاء، إن المركبتين ارتكبتا مخالفة قيادة بطريقة استعراضية ومتهورة، وبما يعني (سباق في الأماكن غير المخصصة).

4 وفيات و5 إصابات بليغة بحادث نتج عن القيادة بطيش وإهمال وطريقة استعراضية في #إربد | ضابط غرفة عمليات إدارة السير محمد الدروبي#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/YDY5stK5xG — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 29, 2023