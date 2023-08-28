يحيى الفخراني: عادل إمام ليس زعيماً ولا أستاذاً

انتقد الممثل المصري يحيى الفخراني الألقاب التي تُطلق على مواطنه عادل إمام، من بينها “الزعيم، الأستاذ”، مشيرا إلى أن اسم عادل إمام وحده عنوان للنجاح.

وأضاف الفخراني، خلال كلمة ألقاها في مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، أنه لا يمكن إغفال اسم عادل إمام عند الحديث عن 60 سنة دراما.

وأشار إلى النجاحات التي حققها إمام في الدراما والسينما والتلفزيون، معلقا: “اسمحوا لي، مينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسم عاش بينا نجماً في المسرح والسينما والتليفزيون”.

ولفت: “بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تتقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام”.

وشارك في مهرجان القاهرة للدراما نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر، منهم: رياض الخولي، سيد رجب، لوسي، لبلبة، ماجد الكدواني، هشام ماجد، خالد زكي، منة شلبي، لقاء سويدان، باسم سمرة، محمد محمود عبدالعزيز، هالة فاخر، لطفي لبيب.

كما كان بين الحاضرين: لبنى عبدالعزيز، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، فيفي عبده، مي سليم، سلوى عثمان، المخرج وائل فرج وخطيبته الفنانة مروة الأزلي، هبة عبدالغني، لقاء سويدان، الإعلامية جيهان عبدالله، محمد لطفي، محمد رمضان، منى زكي، سوسن بدر، رشوان توفيق، نرمين الفقي.