رئيس مجلس الأعيان ينعى العين جمال الشوابكة

عمان 28 آب (بترا)- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين جمال الشوابكة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن وقيادته الهاشمية.

وقال الفايز إنه بوفاة المرحوم يكون الأردن فقد قامة وطنية كبيرة كانت عنوانا للعطاء والتضحية، وكرست حياتها لخدمة الوطن وقيادته الهاشمية، فالمرحوم وفي مختلف مواقع العمل العسكرية والمدنية وفي مجلس الأعيان لم يبخل بأي جهد ممكن لرفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وعزته.

وأضاف، أن المرحوم كان قريبا من كل أردني وعنوانا لنصرة الضعيف ومساعدة المحتاج، وبفقدانه يكون الأردن فقد أحد رجالاته الأوفياء المخلصين له، ومن الرجالات المشهود لهم بالانتماء الوطني والحضور الاجتماعي الكبير.

وقال: إننا وإذ نتقدم بتعازينا الحارة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرة الشوابكة خاصة وعشائر البلقاوية عموما، فإننا ندعو الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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