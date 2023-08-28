رئيس مجلس الأعيان ينعى العين جمال الشوابكة

من مقر السفارة الفلسطينية في طرابلس.. الدبيبة يعلن إقالة المنقوش، جراء إجتماعها مع كوهين، ومن ثم هروبها الى تركيا
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