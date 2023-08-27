اعتقال مطلوب تهجّم على أحد المحال التجارية في عمان

ألقت الأجهزة الأمنية القبض، اليوم الاحد، على شخص مطلوب تهجّم على أحد المحال في العاصمة، وألحق أضراراً مادية به قبل أيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغا ورد قبل أيام لمركز أمن البيادر بقيام شخص مطلوب وملثم بالتهجم على أحد المحال التجارية في شارع مكة بالعاصمة، حيث ألحق أضراراً مادية فيه، وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الناطق الإعلامي أنه ومنذ لحظة الإبلاغ عن الحادثة جرى تحديد هوية الشخص والبحث عنه، إذ تمكن فريق من البحث الجنائي اليوم وبعد كمين محكم من إلقاء القبض عليه، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.