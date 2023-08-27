أين أنت يا قذافي.. وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن عن اجتماعه مع وزير خارجية ليبيا في ايطاليا لتطبيع العلاقات بين البلدين

اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ايطاليا”، وهذا هو الاجتماع الأول بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، بهدف دراسة امكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

واوضح كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الاسرائيلية اليوم الاحد،، بان “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”،

وأضاف: “ان حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات معها أهمية عظيمة وامكانيات هائلة لإسرائيل”.

وتابع كوهين: “تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الامكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا الذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد”.

وفي التفاصيل، كُشف النقاب، مساء اليوم الأحد، عن اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن اللقاء الذي وصف بـ “التاريخي” والذي يعقد لأول مرة بين وزيرين من الجانبين، تم في روما برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

ووفقًا للقناة، فإن اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين، وكذلك إمكانية تقديم مساعدات إسرائيلية بحجة “إنسانية” لصالح الليبيين.

وقال كوهين،إن اللقاء التاريخي هو الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا .. إن حجم ليبيا وموقعها يمنحان العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل. وفق تعبيره.

وأضاف: هذا اللقاء يأتي في ظل سلسلة لقاءات مماثلة مع ممثلين عن دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل.