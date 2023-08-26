تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم ليصبح “التربية والموارد البشرية”

كشف رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم.

وقال الخصاونة، خلال افتتاح الجلسة الختامية للملتقى الحكومي “عام على التحديث” اليوم السبت، إنها ستصبح وزارة التربية والموارد البشرية، بدلا من التربية والتعليم.

وأوضح أن ذلك ينعكس على تطوير المنظومة التعليمية بكاملها لتسير بالتوازي مع برنامج إصلاح قطاع التعليم الشامل الذي يبدأ بمراحل الروضة ثم المدارس ثم التعليم الجامعي، والابتعاد عن التخصصات الراكدة، والانتقال الى التخصصات المهنية والتقنية، فضلا عن التخصصات الاكاديمية غير الراكدة التي توفر فرصا وآفاقا أكبر للتوظيف والتشغيل.