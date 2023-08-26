الأمانة العامة للأحزاب العربية تنعى الصحفي القومي طلال سلمان

نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الصحفي القومي الكبير، الاستاذ طلال سلمان، الذي رحل عن عالم الحرف والكلمة تاركاً إرثاً فكرياً وثقافياً غنياً ومدرسة إعلامية فريدة، صنعها الراحل الكبير بإبداع وتميز. وصاغ عوالمها بحرية مطلقة جاعلا للصحافة العربية من خلال صحيفة السفير موقعا مرموقا في عالم الصحافة الموضوعية الحرة.

وقالت الامانة العامة فبي بيان اصدرته اليوم السبت وحمل توقيع الامين قاسم صالح، إن نهج طلال سلمان في إطلاق الصحافة المقاومة وجعل الكلمة الصادقة تعلو ولا يُعلى عليها.. فهو نهج أثبت أن مقاومة الكلمة والكلمة المقاومة إلى جانب المقاومة بالسلاح صنوان لا يفترقان.

واضافت الامانة العامة: برحيل الكبير طلال سلمان تخسر الساحة الفكرية والإعلامية والصحفية علما بارزا من أعلامها وفارسا من فرسانها.

رحم الله الراحل الكبير وألهم الصبر والسلوان لعائلته ومحبيه.

بيروت 26/8/2023