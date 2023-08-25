فُرجت.. عودة الأجواء الى الاعتدال اليوم الجمعة وحتى الاثنين

عمان – تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام وتصبح الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر “الأرصاد الجوية”، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الفجر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما تبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

يطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 – 19 درجات مئوية، وفي غرب عمان 32 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16 وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 40 – 22، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.