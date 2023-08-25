بعد توقيفه ثم اطلاق سراحه في ولاية جورجيا.. استدعاء ترامب للمثول امام المحكمة يوم الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل
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جرينتش+2 06:43
بعد توقيفه ثم اطلاق سراحه في ولاية جورجيا.. استدعاء ترامب للمثول امام المحكمة يوم الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل
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