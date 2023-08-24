326 مستثمراً أجنبياً يحصلون على الجنسية الأردنية

حصل 326 مستثمرا أجنبيا على الجنسية الأردنية بعد تقدمهم بطلب رسمي للحصول عليها، بناء على استثمارات قائمة لهم في الأردن من أصل 399 مستثمرا، وفق ما أكدت وزارة الداخلية.

فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، إنّ 23 مستثمرا حصل على الجنسية الأردنية بعد شرائهم حصصا في استثمارات داخل الأردن، و15 من خلال إيداع وديعة لدى البنك المركزي وشراء سندات خزينة، و12 مستثمرا من خلال شرائهم أسهما، و12 آخرين يعملون في القطاع التجاري، و11 مستثمرا أنشأوا مشاريع استثمارية جديدة.

وفيما يتعلق بإجمالي من حصلوا على الجنسية الأردنية منذ صدور أسس منحها للمستثمرين عام 2018 وحتى 31 تموز 2023، بين المصدر أن العدد بلغ 399 مستثمرا.

وفي حديثه عن آلية تقديم الطلبات ودراستها، أوضح أنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من خلال لجنة فنية لهذه الغاية ورفع تقارير شاملة مع بيان تحقيقها للشروط والأسس المعمول بها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأن الطلبات تقدم تباعاً ويبلغ صاحب الطلب بالقرار النهائي فيما إذا كان مستوفيا للشروط أم لا.