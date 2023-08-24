توحش العنصرية التركية ضد العرب.. دعوات خطرة لقتل اللاجئين السوريين مقابل جوائز مالية، تثير ذعر الجاليات العربية في تركيا
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مُعزياً أسر ضحايا حادث تحطم طائرة فاغنر.. بوتين : بريغوجين رجل موهوب نتذكره ولن ننساه رغم انه ارتكب أخطاءً
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