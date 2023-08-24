مُعزياً أسر ضحايا حادث تحطم طائرة فاغنر.. بوتين : بريغوجين رجل موهوب نتذكره ولن ننساه رغم انه ارتكب أخطاءً

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا حادثة تحطم الطائرة في مقاطعة تفير.

ووصف بوتين، قائد فاغنر الذي قضى في الحادثة، يفغيني بريغوجين، بأنه “رجل واجه أقدارا صعبة، وارتكب أخطاء جدية ، لكنه حقق النتائج المرجوة لنفسه وللقضية المشتركة، كما كان شخصا ورجل أعمال موهوبا”.

وأشار بوتين إلى أن بريغوجين “كان يعمل في روسيا والخارج، ولا سيما في أفريقيا، في مجالات النفط والغاز وغيره، وعندما عاد من أفريقيا قابل مسؤولين (روس)”.

وقال: “فاغنر” قدمت إسهاما كبيرا في الحرب ضد النازية في أوكرانيا، نتذكر ذلك ولن ننساه أبدًا.

وافاد بوتين في تصريح تليفزيوني خلال لقاء مع الزعيم الذي نصبته روسيا لمنطقة دونيتسك المحتلة جزئيا في أوكرانيا، دينيس بوشيلين، إنه يعرف بريغوجين منذ بداية التسعينيات، قائلا إنه كان “رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء”

وأكد بوتين: “رئيس لجنة التحقيق أبلغ عن بدء التحقيق في تحطم الطائرة التي كان على متنها بريغوجين وسنكمله حتى النهاية”.

نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية “روس أفياتسا” يوم أمس الأربعاء قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.

وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة “قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف”.