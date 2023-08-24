توحش العنصرية التركية ضد العرب.. دعوات خطرة لقتل اللاجئين السوريين مقابل جوائز مالية، تثير ذعر الجاليات العربية في تركيا
أهم العناوين
جرينتش+2 05:15
البيان الختامي لقمة “بريكس”يدعو لاصلاح منظومة الأمم المتحدة، واقامة نظام دولي متعدد الأطراف وخاضع للمساءلة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني