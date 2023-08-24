البنك المركزي ينصح المواطنين بالحدّ من الاقتراض المالي الا للضرورة

دعا مدير الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة المواطنين إلى دراسة قرار الاقتراض من البنوك أو شركات التمويل، ومدى حاجته إليه.

ونصح العمايرة، عبر قناة رؤيا اليوم الخميس، أن يكون الاقتراض لغرض تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بعيدا عن الكماليات، ومعرفة الالتزامات المالية المترتبة عليه في حال حصوله على القرض ومدى قدرته على السداد.

ووجه رسالة مهمة إلى الأشخاص الذين يرغبون بالاقتراض، مفادها التوجه إلى البنك أو شركة التمويل المستهدفة، دون اللجوء إلى وسطاء مهما كانت حوافزهم التشجيعية، مشددا على أهمية قراءة العقد بتمحص، لمعرفة الالتزامات المترتبة.

وبحسب العمايرة، فإن البنك المركزي يقع على عاتقه توعية المواطنين عبر دورات وإرشادات توعوية، ومقاطع “فيديو” تنشر بشكل دوري، مبينا أنه تم تخصيص مادة الثقافة المالية في المدارس، لتنشئة جيل واع في الثقافة المالية مستقبلا، وضمان عدم تعرضه للاستغلال المالي.