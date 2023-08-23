حاخام الرياض الأكبر يهاجم الأردنيين والمصريين بسبب كراهيتهم لإسرائيل، ويشيد بالسعودية زاعماً أنهما مستعدة للتطبيع
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وفقاً للاعلام العبري.. توقيع اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” بين الاردن واسرائيل خلال مؤتمر “كوب28” في دبي نهاية هذا العام
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