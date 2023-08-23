وفقاً للاعلام العبري.. توقيع اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” بين الاردن واسرائيل خلال مؤتمر “كوب28” في دبي نهاية هذا العام

توقعت وسائل إعلام عبرية، أن يوقع الأردن مع دولة الاحتلال اتفاقية “المياه مقابل الطاقة”، برعاية الإمارات، خلال مؤتمر “كوب28” الذي سيعقد في دبي نهاية العام الجاري.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية إن الاتفاقية تقضي ببناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الأردن من أجل توليد الطاقة وبيعها لإسرائيل، مقابل الحصول على المياه المحلاة، مشيرة إلى أن تمويل المشروع سيتم من طرف دولة الإمارات.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الإمارات سوف تستضيف اجتماعا ثلاثيا يضم الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لم يحدد موعده بعد، بهدف الدفع لتنفيذ ما سمي “إعلان النوايا” الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة عام 2021 لتبادل المياه بالكهرباء. فيما سوف يمثل الوفد الأردني في الاجتماع المرتقب، كل من وزراء المياه محمد النجار، الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، البيئة معاوية الردايدة.

وفي هذا السياق، قال السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن والباحث بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، عوديد عيران، إن “هذا المشروع سيكون مثالا رائدا للعلاقات الثنائية وللاندماج الإسرائيلي في المنطقة”.

وأضاف عيران، لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية: “أعتقد أنه من الضروري للغاية، من أجل تأمين المصدر المالي لمثل هذا المشروع، إشراك الإمارات العربية المتحدة لضمان نجاحه”.