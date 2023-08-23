جيش العدو يأخذ قياسات منزليّ منفذيّ عملية الخليل تمهيداً لهدمهما، ويشن حملة إعتقالات في سائر أرجاء الضفة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:23
هانت.. أجواء حارة اليوم الاربعاء، وانخفاض تدريجي بدءًا من الغد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني