لبناني يطلق النار على زوجته في الشارع امام طفلهما/ فيديو مروع

شهدت منطقة التبانة في مدينة طرابلس شمال لبنان، اليوم الاربعاء، حادثًا مروعًا تم توثيقه في مقطع فيديو صادم، يُظهر رجلًا لبنانيًا وهو يُطلق النار على زوجته أمام طفلهما الصغير نتيجة لخلافات عائلية.

وفي تفاصيل الحادث، تُظهر اللقطات السيدة وهي تحمل طفلها، وتحاول بيأس الفرار من زوجها الغاضب.

وفي لحظة صادمة، يقوم الرجل بإطلاق النار نحو قدمي زوجته، مما يتسبب في سقوط الطفل من بين يديها، وسط تعبيرات الرعب والصدمة على وجوه الشهود.

وقد حاولت السيدة جاهدة الابتعاد عن زوجها العنيف الذي استمر في إطلاق النار عدة مرات، خلال هذه اللحظات المروعة، صرخ الطفل بينما كان يشهد على تلك الوحشية.

وبعد الحادث المروع، أُصيبت الزوجة في قدمها وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، بينما لاذ الزوج بالفرار من مكان الحادث إلى وجهة غير معروفة.

وتحقق السلطات المحلية في الواقعة، وباشرت البحث عن الجاني، الذي ارتكاب هذا العمل الفظيع.

أطلق النار على زوجته وطفلهما بين يديها في #طرابلس pic.twitter.com/mZwpqyLFUc — kataeb.org (@kataeb_Ar) August 23, 2023