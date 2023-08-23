جيش العدو يأخذ قياسات منزليّ منفذيّ عملية الخليل تمهيداً لهدمهما، ويشن حملة إعتقالات في سائر أرجاء الضفة/ فيديو

الخليل – اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزلي منفذي عملية الخليل التي قُتل فيها مستوطنة وأصيب آخر، في منطقة خلة مناع بالمدينة.

وقد أخذت قوات الاحتلال قياسات منزلي محمد وصقر الشنتير، منفذي العملية؛ تمهيدًا لهدمهما.

وقد اندلعت مواجهات واسعة بين الشبان الفلسطينيية وقوات الاحتلال في محيط منازل عائلة الشنتير بالمدينة.

وكان جيش الاحتلال قد اعلن، امس الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من الخليل بتهمة تنفيذ عملية استهدفت سيارة مستوطنين قرب مستوطنة “كريات أربع” في الخليل يوم الاثنين، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة.

وكانت حركة “حماس” قد تبنت الثلاثاء، عملية إطلاق النار في الخليل، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة جدا.

ونقلت قناة “الجزيرة” الفضائية عن مصدر في حماس قوله: إن “منفذي عملية الخليل أمس ينتمون إلى الحركة”.

وتبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس سلسلة من العمليات نفذها مقاوموها في الضفة الغربية المحتلة مؤخرا أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المستوطنين والجنود الإسرائيليين.

وفي التفصيل، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة، في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، فجر اليوم الاربعاء، وسط اشتباكات ومواجهات.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة جبع، تزامناً مع حملة اعتقالات طالت الأسرى المحررين إسلام أبو عون، ونجم محمود فشافشة، وعز عبد السلام غنام.

وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال، خلال الاشتباكات، في البلدة أسفرت عن إصابة جندي.

كما صادرت قوات الاحتلال مركبة الأسير المحرر أحمد فشافشة، خلال اقتحام البلدة، وفي سياق متصل اعتقلت القيادي ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة، وقالت مصادر محلية إن الشيخ أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي صادق أبو الخير بعد اقتحام منزله، في البلدة، ونقلته إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة، ومأمون فريحات من بلدة اليامون غرب المحافظة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين محمد الشنتير وصقر الشنتير وأخذت قياساتهما تمهيداً لهدمها، ويتهم الاحتلال الأسيرين بالمسؤولية عن عملية إطلاق النار قرب الخليل، قبل يومين، التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة، وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت خلال الاقتحام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد عرار بعد اقتحام منزله في بلدة بيت أمر شمال المحافظة، وبهاء الشراونة من مدينة دورا، والطالب في جامعة بولتكنيك فلسطين إبراهيم فريد النواجعة من مدينة يطا.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة حلحول، شمال المحافظة، فجر اليوم، وفي وقت سابق من يوم أمس أطلق مستوطن النار تجاه المنازل في قرية سوسيا بمسافر يطا، وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عقب إغلاق جنود الاحتلال مدخل بيت كاحل ومنطقة بئر المحجر.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ القيادي عمار مناع، والجريح أنور عصام عبد الغني، وأحمد شفيق عبد الغني بعد اقتحام منزليهما في بلدة صيدا شمال المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، أن المقاومين أطلقوا النار تجاه مروحيات لجيش الاحتلال خلال تحليقها في أجواء المدينة، صباح اليوم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين بلال اشتية عقب اقتحام منزله في بلدة تل، وسعيد بكر بلال من المدينة، وإبراهيم ماجد دغلس من بلدة برقة شمال المحافظة، والطالب في جامعة النجاح عميد حجازي.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل الطبيب شهيد معلا، في بلدة بيتا جنوب المحافظة، فجر اليوم، بعد يومين على اعتقاله.

وأعلن الهلال الأحمر عن تسجيل 31 إصابة غالبيتها بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، في بلدة برقة، الليلة الماضية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احسان الريماوي بعد اقتحام منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب المحافظة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان.

وقالت مصادر إعلامية، إن فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة تجاه معسكر لجيش الاحتلال قرب بلدة كفر مالك شرق المحافظة.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر عبرية عن تضرر حافلة للمستوطنين جراء تعرضها للرشق بالحجارة قرب بلدة حوسان غرب المحافظة، الليلة الماضية.

وفي سلفيت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مركبة للمستوطنين تضررت جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة “ياكير”، المقامة على أراضي المحافظة.

مصادر محلية : القاء زجاجات حارقة صوب الاليات العسكرية خلال اقتحام بلدة بيت ريما فجر اليوم. pic.twitter.com/40cuH4d17X — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 23, 2023