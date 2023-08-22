في خضم حملة إعتقالات مسعورة بالضفة.. العدو يزعم اعتقال منفذيّ عملية الخليل التي أدت أمس لمقتل صهيونية وجرح آخر

الضفة المحتلة – زعم جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت فلسطينيين مشتبهاً بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار قرب الخليل، يوم أمس، التي أدت لمقتل مستوطنة يهودية وإصابة آخر.

وقال جيش الاحتلال، في بيانه، إن قواته صادرت السلاح الذي استخدمه المقاومان في عملية إطلاق النار.

وخلال ساعات الليل، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مناطق مختلفة من الخليل، وصادرت مركبتين، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات، وأفادت مصادر محلية عن إصابة فلسطيني خلال مواجهات في مناطق بالمدينة.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة اقتحمت بلدة عبوين شمال غرب رام الله، بعد منتصف الليلة الماضية، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فيها، وسط مواجهات مع الشبان، وعرف من بين المعتقلين: وديع عباس مزاحم، وعبد الله باسم محارب، ورامي نافذ محارب، وعلاء بسام محارب، ونديم موسى حمد، ونواف حسين محارب، وخالد عبد السلام شكري، وأحمد شهاب محارب، وعمرو أحمد أنس، ومهند نضال عاطية، وباسم عبد الله محارب، ورزق رشدي دار حمد، ومحمد حمد الله عثمان، ومحمد عصمت محارب، وأحمد عبد اللطيف دار أحمد.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال اعتقل الشاب علي تركمان بعد اقتحام منزله في حي بطن الهوى بمدينة رام الله، فجر اليوم.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين أنس رصرص، وعرفات القواسمي، ونادي الأطرش، ومحمود أبو داود، ومؤمن الأطرش، وكرم الشنتير، وصقر الشنتير، ومحمد الشنتير من المدينة، ومعين الزهور من بيت كاحل، ومعروف أبو فارة، وزيد عمار عرعر، ورامي إبراهيم غنيمات، وبهاء خالد غنيمات من صوريف.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مؤمن أحمد الشيخ من بلدة بدو شمال غرب المحافظة،

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال الأسرى المحررين خضر السركجي وعبد السلام القوقا من المدينة، وبشير أبو جيش من بيت دجن شرق المحافظة، وصلاح عبد الله حجة من برقة شمالاً.

وفي قلقيلية، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت وليد عناية، وقصي نزار شبيطة، وحمزة ضرار رضوان، وكنعان عمر البم، وعدي حمزة حسين من بلدة عزون شرق المحافظة، والأسير المحرر محمود الخاروف.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال جهاد مرعي عقب اقتحام منزله في بلدة قراوة بني حسان.

وفي طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر إياد أبو صلاح، ويحيى حجازي، وبهاء شديد بعد اقتحام منازلهم.

وفي جنين، اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الأسير المحرر القيادي فارس شواهنة، وحسن جرادات بعد اقتحام منزليهما في بلدة السيلة الحارثية، ويزن مالك الشرقاوي من بلدة الزبابدة.

وفي سياق عمليات المقاومة اليومية والمواجهات، قالت مصادر محلية إن شاباً أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم، فجر اليوم، واستهدف فلسطينيون الآليات العسكرية بعبوات محلية الصنع.

وقالت مصادر محلية، إن مقاومين أطلقوا النار تجاه مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي مدينة البيرة، خلال ساعات الليل.

وأطلق مقاومون النار تجاه طائرات مسيَرة تابعة لجيش الاحتلال خلال تحليقها في أجواء جنين ومخيمها، الليلة الماضية، وأعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس عن السيطرة على طائرة مسيَرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تضرر مركبتين للمستوطنين جراء تعرضهما للرشق بالحجارة قرب بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، الليلة الماضية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب بلدة بيت أمر وفي حلحول شمال الخليل، خلال ساعات مساء أمس، تزامناً مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في مناطق واسعة من المحافظة.

شاهد| قوات الاحتلال تصادر مركبتين خلال اقتحام منطقة خلة مناع في الخليل. pic.twitter.com/s7fpuXEWqP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 22, 2023