العراقي حارق المصحف يتعرض للضرب في العاصمة السويدية/ فيديو

أظهر فيديو متداول بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، اللاجئ العراقي الذي قام بإحراق المصحف عدة مرات في السويد، سلوان موميكا، وهو يتعرض للضرب على يد شخص يرتدي قفازات ملاكمة.

ويدعو صاحب القفازات موميكا إلى منازلته، مرددا باللهجة الدارجة العراقية: “اضرب لماذا أنت خائف”.

ويحاول موميكا الدفاع عن نفسه، لكن صاحب القفازات يتمكن من لكمه على الوجه وركله على القفا.

ولا يظهر الفيديو بداية النزاع، أو سببه، لكن مقطع الفيديو ينتهي عندما يحمل موميكا لافتة معدنية من أمام مطعم أو مقهى، فينسحب صاحب القفازات.

ومن غير المعروف توقيت تصوير الفيديو، لكنه صور في النهار كما يبدو في العاصمة السويدية مالمو، بحسب التعليقات المرافقة للفيديو.

وقد انتشر الفيديو بشكل كبير على الإنترنت وأعاد كثيرون نشره مع تعليقات بالعربية والإنكليزية والتركية.

وكان موميكا، وهو لاجئ من العراق، قد دنس المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المعادية للإسلام أثارت غضبا واسعا عبر أرجاء العالم الإسلامي.

Polis eşliğinde Kur'an yakan #SalwanMomika, yolda karşılaştığı layt, naif bir Müslüman genç tarafından hafifçe okşandı.

Mel'un çok şanslı! Henüz imanı kamil, haşin bir mü'mine denk gelmemiş. Cehennem ateşi seni bekler! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GloI140YNt — fikret bayram فكرت بايرام (@fikretb15735471) August 21, 2023