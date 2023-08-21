14 صفة شخصية تدل على العبقرية.. علامات الشخص العبقري تشمل عدة أشياء قد تبدو سلبية مثل أحلام اليقظة

السمات الشخصية المختلفة قد تكون مؤشراً على الشخص العبقري والأكثر ذكاءً، وهي سمات تعكس طريقة تفكيره، ونظرته لجميع الأمور في الحياة مما يدل على تفكير مختلف ومتقدم لكن في كثير من الأحيان لا يدرك الشخص العبقري هذه الموهبة.

نتعرف في هذا المبحث على بعض أبرز السمات للشخص العبقري.

التفكير التحليلي

يتمتع الشخص العبقري بقدرات التفكير التحليلي التي تساعده على فهم الموقف أو المشكلات المعقدة، وتحويلها إلى أشياء أصغر يمكنهم التعامل معها، ويساعدهم التفكير التحليلي على ابتكار حلول جديدة، وهي السمة المشتركة بين جميع العباقرة.[1]

قدرة معرفية كبيرة

تشير تلك السمة إلى القدرة العامة للشخص على معالجة واستقبال المعلومات بكفاءة حيث يمكنهم فهم الموضوعات المعقدة بسرعة، ورسم الروابط بينها وبين موضوعات أخرى بل وربط بعض الأفكار التي تبدو غير مترابطة.

على الرغم من هذه القدرة من هذه القدرة إلا أن الشخص العبقري يجب أن يطبق ما تعلمه من المعلومات، في الواقع هذا هو السبب في أن العديد من العباقرة لا ينجزون أي شيء ذي مغزى في حياتهم.[1]

التعلم السريع

الأشخاص الذين لديهم موهبة وقدرة على تعلم الأشياء الجديدة هم العباقرة حيث يستوعبون المفاهيم الجديدة، والمهارات لكن هل هذا يعني أن العباقرة فقط هم الذين يحصلون على درجات عالية في المدرسة أو الجامعة؟ الإجابة هي لا بالطبع.

للأسف يعتمد النظام التعليمي في معظم أنحاء العالم على الحفظ والتكرار بدلاً من التركيز على الاستخدام العملي، والشخص العبقري يمكنه التكيف مع الأسلوبين لذلك يتفوق دراسياً في كثير من الأحيان.

التركيز المفرط

التركيز هو السمة المشتركة بين الأذكياء لكن البعض منهم يكشف عن تركيز فائق ومُفرط، وينغمس الشخص العبقري في مهمة ما أو موضوع ما لدرجة فقدان الشعور بالوقت، والمكان، وتتيح لهم هذه السمة الانغماس في الموضوعات المعقدة، ودراستها جيداً بالتالي الوصول إلى نتائج ملموسة

المرونة العقلية

من الصفات التي تميز الشخص العبقري عن الآخرين هو قدرته على التكيف، ومعرفة أساليب، وتقنيات، واستراتيجيات جديدة لحل المشكلات، كما أنهم ليسوا صارمين في اتباع نهج واحد لكنهم منفتحون على اتباع أي شيء جديد، وتعديل أسلوبهم حسب الحاجة.

المرونة العقلية تتيح للشخص العبقري النمو، والتقدم حيث يتقبل النقد مثل الكتاب، ويحاول التحسين من عمله.

مهارات حل المشكلات

الأشخاص الأكثر ذكاءً لديهم قدرة أكبر من غيرهم على حل المشكلات حيث يقودهم التفكير التحليلي، والتفكير النقدي، وقوة التركيز للوصول إلى أفضل الحلول المبتكرة للمشكلات، على سبيل المثال قد يتخيل الشخص العبقري السيناريو، ويحاكيه في ذهنه ثم تقييم المشكلة، وإيجاد الحلول

تفكير غريب الأطوار

يكشف العباقرة عن أسلوب تفكير مختلف، وغير تقليدي يصفه البعض بأسلوب غريب الأطوار، ويخرج عن المتعارف عليه بعيداً عن الاتجاه السائد، وهذا ما أدي إلى ظهور أشهر الابتكارات وأهمها في التاريخ، مثل العالم نيكولا تسلا الذي أدى نهجه غير التقليدي في الهندسة الكهربائية إلى ثورة في توزيع الطاقة، ووضع الأساس لشبكات الكهرباء الحديثة

أحلام اليقظة والخيال

قد تبدو أحلام اليقظة والخيال من الصفات السلبية لكنها قد تكون مؤشراً على الشخص العبقري لأن الخيال الغني ينشط لدى الأفراد الأذكياء والعباقرة حيث يحلمون خلال أحلام اليقظة، ويكتشفون احتمالات أخرى تتجاوز حدود الواقع.

يتعامل الشخص العبقري مع أحلام اليقظة كمساحة ذهنية تشهد اللعب بالأفكار والتصورات مما يجعله يكتشف الأشياء الجديدة

تتحدث إلى نفسك كثيراً

التحدث مع النفس من السمات الأكثر شيوعاً التي تربط الشخصيات الذكية فهو يفكر دائماً في الأشياء المتحمس لها، ولديه أفكار وحلول إبداعية مما يجعله منشغلاً دائماً في النهاية، ويقود محادثات مع نفسه، لأنه يتحدث مع ذهنه ويحاوره للبحث عن الإلهام من داخله

التحدث أقل.. والاستماع أكثر

الأشخاص الأذكياء مستمعون نشطون، ويفضلون السماع إلى الآخرين بعناية لأنه يبحث عن أفكار جديدة، ويستثمر وقته في الاستماع والعمل بدلاً من التخطيط فقط، مع ذلك إذا استبعدت المناقشات غير الضرورية وتوجهت إلى العمل على الفور فأنت أكثر ذكاءً مما تعتقد.

القلق بشأن كل شيء

يعمل عقل الشخص العبقري بسرعة فائقة، ويُفرط في التفكير الزائد لذلك يتعرض لمخاوف الكثير منها غير ضرورية مما يجعله الأكثر قلقاً، بالإضافة إلى أن الشخص العبقري يتقدم عن الآخرين بالنظر والتفكير في قضايا أخرى تزيد من الضغط عليه بالتالي زيادة الشعور بالتوتر.

تعتقد أنك لست عبقرياً

علامة العبقري الحقيقي هو أنه لا يعتبر نفسه عبقريًا على الرغم من أنه يتخذ قرارات أفضل ممن حوله، ويبحث عن الحلول للمشكلات المعقدة ليخرج بحلول مبتكرة مع ذلك تبدو هذه الأشياء طبيعية له، والسبب أن الأشخاص الأذكياء يقللون من شأن أدائهم لأنه لا يتطلب منهم سوى القليل من الجهد.

التساؤل والفضول

الفضول والتساؤلات المستمرة من السمات المهمة للشخص العبقري لأن الأشخاص الأكثر فضولاً لديهم المزيد من الأفكار المميزة والأصلية، ويكتسبون المزيد من المعرفة بمرور الوقت، ويسعى دائماً الشخص العبقري إلى توسيع تجاربه المعرفية لذلك يوجه العديد من الأسئلة.

صعوبة النوم مبكراً

صعوبة النوم ليلاً قد يكون ناتجاً عن التعرض للضوء الأزرق من الهواتف الذكية أو تناول القهوة قبل النوم لكن قد يكون أيضاً مؤشر على عبقريتك، إذا كنت عبقرياً ستشعر أنك أكثر إبداعًا في الليل، مع ذلك حتى إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم فيمكنك العمل جيداً في اليوم التالي.