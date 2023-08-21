14 صفة شخصية تدل على العبقرية.. علامات الشخص العبقري تشمل عدة أشياء قد تبدو سلبية مثل أحلام اليقظة

مصرع صهيونية وإصابة صهيوني بجراح حرجة في عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة بمنطقة الخليل، وإنسحاب المنفذ/ فيديو
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