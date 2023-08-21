مصرع يهودية وإصابة يهودي بجراح حرجة في عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة بمنطقة الخليل، وإنسحاب المنفذ/ فيديو

الخليل – قتلت مستوطنة يهودية وأصيب مستوطن آخر، اليوم الاثنين، بجروح حرجة، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهما جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إطلاق النار جنوب الخليل تم من مركبة مسرعة، وان المنفذين قد نجحوا في الانسحاب.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة إسرائيليين بجراح في عملية إطلاق نار قرب الخليل، منها إصابة خطرة نقلت للمستشفى بينما وصفت الإصابة الثانية ببالغة الخطورة، قبل أن يعلن عن مقتلها متأثرةً بجراحها.

وقالت صحيفة يديعوت، “إن المستهدفين بعملية إطلاق النار هما مستوطن (35 عامًا) أصيب بجراح خطيرة، ومستوطنة (40 عامًا) بجراح بالغة أعلن عن مقتلها لاحقًا.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن المستوطنين تعرضا لإطلاق نار من مركبة مسرعة عند مفترق الطرق ما بين يطا والخليل.

وأشارت إلى أن المستوطن الآخر حالته حرجة

وأكدت القناة 7 العبرية، أن جيش الاحتلال ضرب طوقًا أمنيًا حول المنطقة التي وقعت فيها العملية جنوبي الخليل.

وقد بينت إذاعة الجيش الصهيوني، أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، تمت من مركبة مسرعة، وتمكنت من الانسحاب.

وعقب العملية، أغلق جيش الاحتلال الجزء الجنوبي، والمدخل الشمالي لمدينة الخليل، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة عند جسر حلحول.

وقالت إذاعة الجيش الصهيوني، إن قواته تنفذ عمليات تمشيط وملاحقة لمنفذي عملية الخليل، فيما كشفت القناة السابعة العبرية، عن استدعاء مروحيات عسكرية للمشاركة في البحث عن منفذي العملية.

وأول أمس السبت قتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار، نفذها شاب فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وبهذه العملية يرتفع عدد القتلى الصهاينة في عمليات المقاومة بالضفة الغربية والداخل المحتل، منذ بداية العام الجاري 2023. إلى 34 جندياً ومستوطناً صهيونياً.

تغطية صحفية: لحظة نقل المستوطنة القتيلة بعــملية إطلاق النار جنوب الخليل. pic.twitter.com/39ivAeWjV7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2023