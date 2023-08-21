باتفاق مع واشنطن.. 12 ألف فلسطيني – أميركي دخلوا من الضفة إلى إسرائيل

دخل أكثر من 12 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الأميركية، من الضفة الغربية إلى مناطق الخط الأخضر، خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن هؤلاء دخلوا بفضل تسهيل ترتيبات تنقلهم التي طبقتها السلطات الإسرائيلية كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة لقبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية.

ووفقًا للصحيفة، فإن إسرائيل تعاملت بشكل إيجابي مع طلب الجانب الأميركي بمنح جميع من يحملون الجنسية الأميركية معاملة متساوية بما في ذلك الذين يعيشون في الضفة وقطاع غزة، ومن يحمل في الوقت نفسه بطاقة هوية فلسطينية أو جواز سفر “دولة معادية” رغم قلق الأجهزة الأمنية من هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة تطبق حاليًا على الفلسطينيين الأميركيين في الضفة الغربية والخارج، ومع منتصف سبتمبر/ كانون أول المقبل ستم منح الإعفاء لمئات من سكان غزة.

ووفقًا للمطلب الأميركي، يحق لإسرائيل فحص الخلفية الأمنية لهؤلاء الأميركيين الفلسطينيين ورفض دخول من تورطوا أو شاركوا في “الإرهاب” ولكن يجب أن لا تجري ضدهم عملية تحقيق غير عادية.

وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يؤدي ذلك إلى تزوير جوازات سفر أميركية لتسهيل الدخول إلى إسرائيل، وهو ما جرى الأسبوع الماضي على أحد نقاط التفتيش بالضفة بعد ضبط فلسطيني بحوزته جواز مزور.