جيش العدو يشن حملة إقتحامات وإعتقالات وإجراءات تعسفية في محافظة نابلس، فجر اليوم الاحد، بحثاً عن منفذ عملية حوارة

نابلس – تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عصر أمس السبت وفجر اليوم الاحد، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظة نابلس وخاصة بلدة حوارة والبلدات المحيطة بها.

وتركز تلك القوات عملياتها في بلدة عقربا جنوب نابلس، حيث داهمت العديد من المنازل والمحال التجارية وغيرها.

واعتقلت تلك القوات المواطن عيسى بني فضل ونجله محمد، واقتادتهما لجهة مجهولة.

كما داهمت محال تجارية في بلدة حوارة وصادرت تسجيلات الكاميرات.

ومنعت أصحاب المحال في تلك المنطقة من فتح محالهم التجارية هذا الصباح.

فيما تشهد الحواجز في المدينة والمحيطة حركة متقطعة بتشديد الإجراءات عليها تارةً وفتحها تارةً أخرى.

وهاجم خلال ساعات الليلة الماضية، مجموعة من المستوطنين، مركبات المواطنين قرب المدخل الشمالي لبلدة حوارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

فيما أعلنت مديرية تربية جنوب نابلس، تعليق الدوام لطلبة المدارس في بلدة حوارة، اليوم الأحد، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.

وقالت المديرية في بيان صدر عنها، إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس وبلدية حوارة ومؤسسات البلدة.

وفي التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية، حيث تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وذلك في إطار البحث عن منفذ عملية النار في حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وحاصرت قوات الاحتلال عدة بلدات جنوب شرق نابلس، وأعلنت بلدة بيتا منطقة عسكرية مغلقة، كما نصبت عدة حواجز على الطرق الواصلة بين عقربا ومجدل بني فاضل وخربة يانون، وبين عورتا وأودلا.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق المحال التجارية في بلدة حوارة، بالتزامن مع انتشاره في البلدة وتحويل مدخلها الرئيس لثكنة عسكرية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في بلدة عقربا جنوب نابلس ونصبت القوات عدة حواجز على مداخل البلدة، وأطلقت قنابل إنارة غربي البلدة.

وأجرت قوات الاحتلال عمليات بحث في تسجيلات كاميرات المراقبة بالبلدة، حيث اقتحمت عشرات المنازل والمحال التجارية، وعاثت بها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال عيسى بني فضل ونجله محمد بعد اقتحام منزله في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقامت قوات الاحتلال بتكسير أبواب سوبر ماركت في عقربا ومصادرة تسجيلات الكاميرات من داخله، واقتحمت قوات الاحتلال مسجد عمر بن الخطاب، وذلك في إطار البحث عن منفذ عملية حوارة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مدينة ومخيم طولكرم.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المدينة ومخيمها، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع وأزقة المخيم، واعتلى الجنود أسطح البنايات العالية، وسط إطلاق نار كثيف على كل من يتحرك داخل أزقة المخيم.

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة مناطق بالمدينة والمخيم، واستهدف مسلحون الجيبات والآليات العسكرية للاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع، وصليات من الرصاص.

وبلغت حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم 4 إصابات، إصابة غير مستقرة بالرصاص الحي بالوجه، حيث أدخلت غرفة العمليات، وشظية باليد، وإصابتان بعد اصطدام مركبة عسكرية للاحتلال بدراجة نارية تابعة لإحدى شركات التوصيل.