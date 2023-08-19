السيسي يصدر عفواً عن 35 سجيناً بينهم الناشط أحمد دومة.. مبروك..

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن “الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن 35 شخصا من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد سعد دومة.

وكان السيسي قد أعرب، في أبريل/ نيسان 2022، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، عن سعادته بالإفراج عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ورأي.

وأفادت صحيفة “الأهرام” الرسمية، بأن “الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر”، قائلا إن “الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للحظة إخلاء سبيل أحمد دومة، الذي صدر قرار العفو الرئاسي عنه اليوم ، بعد أن قضى 10 سنوات في السجن على ذمة بعض القضايا.

واستقبل أحمد دومة فور إخلاء سبيله كلا من حمدين صباحي، وخالد تليمة، والمخرج خالد يوسف، وفريد زهران، ونشر الإعلامي خالد تليمة الصور عبر حسابه بالفيس بوك.