مصرع مستوطنين، مساء اليوم السبت، جراء تعرضهما لإطلاق نار أمام مغسلة للمركبات في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس
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جرينتش+2 04:09
في مسعى للهيمنة الإقليمية.. إسرائيل تطرح مشروع ربطها بدول الخليج العربي عبر الطرق البرية والسكك الحديدية
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