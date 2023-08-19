القبض على عدد من موظفي وزارة الداخلية القطرية بتهم الاختلاس

الدوحة 19 آب – أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن إلقاء القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تتعلق بالاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام.

وقالت الداخلية القطرية في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي اكس، الليلة الماضية، إن عملية القبض على المتهمين، تمت بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، وتمت إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويتولى وزارة الداخلية القطرية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وهو شقيق أمير قطر، حيث كان قد عُيّن وزيرا للداخلية في شهر آذار الماضي.