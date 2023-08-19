استشهاد المقاوم محمد أبو عصب متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها لدى اقتحام قوات العدو مخيم بلاطة في نابلس الأربعاء الماضي.

نابلس – استشهد الشاب محمد أبو عصب، صباح اليوم السبت، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر يوم الأربعاء الماضي.

وكان أبو عصب، وهو في العشرينات من العمر، قد أصيب بعدة رصاصات أدت لإصابته بحالة حرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده هذا الصباح.

واقتحمت قوات كبيرة، فجر الأربعاء الماضي، المخيم، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة، حيث قامت تلك القوات بتفجير منزل مطارد، ومقر لحركة “فتح” بحجة تصنيع عبوات ناسفة فيها.

وفي التفاصيل، استشهد الشاب محمد أبو عصب متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم بلاطة في نابلس الأربعاء الماضي.

وأكدت مصادر طبية فلسطينيية استشهاد الشاب أبو عصب، الذي ينتمي لفصائل المقاومة متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وفجر الأربعاء الماضي أصيب العديد من المواطنين بالرصاص والاختناق بعدما اقتحمت قوات الاحتلال، وفجرت منزلًا في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي حينه، أفادت مصادر طبية بجمعية الهلال الأحمر، أن حصيلة المواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة نابلس، كالتالي: إصابة بالرصاص الحي في الصدر وهي خطرة جدا، وإصابتان بشظايا رصاص حي نقلتا إلى المستشفى، وأربع إصابات بشظايا رصاص حي وعولجت ميدانيا، وإصابة بالرصاص الحي واختطفتها قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز عولجوا ميدانيا، وإخلاء طفل سقط في منزل اقتحمته قوات الاحتلال، وإصابة بقنبلة غاز في الرأس وعولجت ميدانيا، وإصابتان جراء السقوط وعولجتا ميدانيا.