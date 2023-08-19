مصرع مستوطنين، مساء اليوم السبت، جراء تعرضهما لإطلاق نار أمام مغسلة للمركبات في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس
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جرينتش+2 05:26
استشهاد المقاوم محمد أبو عصب متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها لدى اقتحام قوات العدو مخيم بلاطة في نابلس الأربعاء الماضي.
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