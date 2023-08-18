"بلادنا ستذهب إلى الجحيم".. ترامب يحذر من فقدان هيمنة الدولار العالمية، ويعتبر ذلك أكبر من خسارة أي حرب عسكرية
أهم العناوين
جرينتش+2 04:20
حرارة البحر المتوسط ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني