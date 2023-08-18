حرارة البحر المتوسط ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة

وصلت حرارة البحر الأبيض المتوسط إلى مستويات غير مسبوقة في وقت قياسي، حيث بلغت 28.7 درجة مئوية نتيجة حرارة الصيف الحارقة.

وقد بات هذا البحر هو الأكثر حرارة وأكثر البحار المغلقة ملوحة في العالم، ما شكّل بيئة مناسبة لقناديل البحر، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية، اليوم الجمعة، عن “الصندوق العالمي للطبيعة”.

وكانت قد ارتفعت درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط بين عامَي 1985 و2006 ثلاث مرات أسرع من المعدل العالمي للمحيطات، ليصبح أسرع البحار احترارا على هذا الكوكب.

وأدى تغيّر المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء في البحر الأبيض المتوسط، ما رفع درجة حرارة سطح المياه وتبخرها.

كما لم تعد مياه المحيط الأطلسي تتدفق بكميات كافية إلى البحر، فيما انخفض تدفق الأنهار بسبب الجفاف وإقامة السدود، ما أسهم في جعل البحار أكثر ملوحة وسخونة.