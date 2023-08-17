وزيرا خارجية السعودية وإيران يؤكدان من الرياض رفع مستوى التعاون بين البلدين، باعتبار ذلك نقطة مفصلية لأمن المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي في الرياض، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس: “أكدنا العزم على تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية وتطويرها في المجالات كافة”.

وأضاف أمير عبد اللهيان أنّه استمراراً للمحادثات السابقة مع السعودية “طرحتُ فكرة إجراء حوار إقليمي على مستوى منطقة الخليج”.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني بمدى التقدم المحرز في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، مشيراً إلى عزم البلدين توسيع التعاون الثنائي.

وتابع: “نسير في اتجاه صحيح والعلاقات مع السعودية تشهد تقدماً، وكلا الطرفين عازمان على توسيع وتعزيز التعاون في المجالات كافة، وإضفاء الطابع العملي على الاتفاقيات بين البلدين سواء المجال الأمني والاقتصادي والتجاري”.

وذكر الوزير الإيراني أنّ الجانبين اتفقا على تسمية لجان مشتركة بين البلدين يكون على رأسها وزيرا الخارجية.

وقال أمير عبد اللهيان: “نحن نمد يد التعاون لدول الجوار ونحن الآن ننتهج مساراً صحيحاً في تحسين العلاقات مع هذه الدول”، معرباً عن أمله بأنّ “فكرة تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة لا يمكن أن تتجزأ”.

وشدد: “إيران مستمرة في دعمها القوي للقضية الفلسطينية”، موضحاً: “لا شك لدينا أنّ الكيان الصهيوني سيبث بذور الفتنة والعداء في منطقتنا، ونحن يقظون لتحركات هذا الكيان”.

وبالنسبة إلى دعوة الرئيس الإيراني لزيارة السعودية، أوضح أمير عبد اللهيان، أنّ “الرئيس رئيسي تلقى دعوة لزيارة السعودية من الملك سلمان، وهو سيزورها في الوقت المناسب”.

من جهته، أكّد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنّ “المملكة تتطلّع إلى زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إليها”، بناءً على دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال ابن فرحان: “أكدت لنظيري الإيراني حرص المملكة على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، خاصة المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية”.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أهمية ” رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين”.

وأكد ا وزير الخارجية السعودي أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران قد شكل نقطة مفصلية للأمن في المنطقة.

وقال وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الصحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في الرياض، إن لقاءهما يأتي لتأكيد رغبة البلدين في بنود الاتفاق بينهما، مشيراً إلى حرص بلاده على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران.

وأضاف: «تناولنا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، مؤكداً أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران.

ورحبّ الأمير فيصل بن فرحان باستقبال الرئيس الإيراني في الرياض قريباً، مثمّناً تلبية عبداللهيان الدعوة لزيارة المملكة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ودعم بلاده ملف استضافة السعودية «إكسبو 2030» في الرياض.