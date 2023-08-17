نجاة شاب فلسطيني وإصابة ضابط صهيوني بنيران زميله قرب نابلس

نابلس – أصيب أحد ضباط الاحتلال، فجراليوم الخميس، بنيران زميله، فيما نجا شاب فلسطيني من قتل محقق في بلدة برقة شمال غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

فقد أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وانتشرت في عدد من أحيائها، وأطلقت قنابل الصوت ما أدى لاشتعال النيران بإحدى الأراضي، كما أطلقت الرصاص باتجاه مركبة كان يقودها شاب.

وقال الشاب يوسف علاء حجة، “إنه تعرض لإطلاق نار مباشر من جنود الاحتلال بينما كان عائدًا إلى منزله بالبلدة القديمة في البلدة”.

وأضاف: “فوجئت عند وصولي إلى محيط المنزل بوجود الجنود والذين أطلقوا النار على المركبة بشكل مباشر، فرجعت بالمركبة إلى الخلف وفتحت الباب وخرجت مسرعًا”.

وأوضح حجة، أن الجنود واصلوا إطلاق الرصاص بكثافة باتجاه المركبة، وأصابوها بأضرار جسيمة.

وأوضح أن أحد ضباط الاحتلال أصيب بنيران زميله خلال إطلاق النار، وهو ما أثار حفيظة الجنود الذين اقتحموا منزلهم بوحشية، وباشروا بإسعاف الجندي المصاب.

وأكد الشاب حجة العثور على آثار دماء على الأرض داخل المنزل بعد مغادرة الجنود.

من جهته، قال جيش الاحتلال إن ضابطًا في قواته أصيب بجراح خلال اقتحام قرية برقة، مشيرًا إلى فتح تحقيق لمعرفة “مصدر النيران”.