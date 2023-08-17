نجاة شاب فلسطيني وإصابة ضابط صهيوني بنيران زميله قرب نابلس

استشهاد المقاوم مصطفى الكستوني واعتقال شقيقه لدى مداهمة قوات العدو، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين/ فيديو
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