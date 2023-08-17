استشهاد المقاوم مصطفى الكستوني واعتقال شقيقه لدى مداهمة قوات العدو، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين/ فيديو
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جرينتش+2 04:59
قائد سلاح الجو الصهيوني السابق يحذر من تخريب هذا السلاح، ويعلن ان الخطر لا يطال الديموقراطية فقط بل مناعة الدولة كلها
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