وسط مواجهات عنيفة.. قوات العدو تداهم مخيم بلاطة في نابلس وتوقع عشرات الإصابات وتفجّر منزلاً ومقراً لحركة فتح
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جرينتش+2 05:02
هل قرار السعودية بتعيين سفير في فلسطين مقدمة للتطبيع مع دولة الاحتلال؟
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