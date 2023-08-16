مبروك.. وصول باخرة تنقيب عن النفط والغاز، اليوم الاربعاء، إلى منطقة الامتياز اللبنانية رقم 9 المتنازع عليها مع إسرائيل

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، عن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز “ترانس أوشن بارنتس” إلى منطقة الامتياز رقم تسعة، اليوم الأربعاء، لبدء أنشطة تنقيب.

ونشر المسؤول اللبناني على منصة “أكس” (تويتر سابقا): “للعلم اليوم الأربعاء 2023/8/16 صباحا باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩، قد وصلت (…) إلى نقطة الحفر المحددة لها”.

ويأتي الإعلان بعد التوقيع في أكتوبر الماضي على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يمهد لاستغلال حقول غاز بحرية مجزية قبالة البلدين.

وقسمت بيروت منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر إلى عشر رقع، وكانت الرقعة التاسعة جزءا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

وتحتوي الرقعة رقم تسعة على حقل قانا الذي يسمى أيضا حقل صيدا.

ويقود “كونسورتيوم” الحفر في منطقة الامتياز رقم تسعة شركة توتال إنرجيز الفرنسية ويشمل شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني وشركة قطر للطاقة الحكومية، وفقا لرويترز.

للعلم اليوم الأربعاء 2023/8/16 صباحا باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩ قد وصلت ألان إلى نقطة الحفر المحددة لها pic.twitter.com/9wquKTcGqz — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 16, 2023