استشهاد المقاوم مصطفى الكستوني واعتقال شقيقه لدى مداهمة قوات العدو، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين/ فيديو
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ضمن تخريب العالم العربي.. سقوط أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة أولية للاقتتال الدامي في طرابلس الليبية/فيديو
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