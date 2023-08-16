رصد 621 مخالفة مرافقة لإعلان نتائج “التوجيهي” في عمّان

أعلن رئيس شعبة سير في عمّان، محمد الخنان، الأربعاء، رصد نحو 621 مخالفة مرافقة لإعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”.

وتمثلت المخالفات بحسب الخنان، “إما بظهور الأجسام من المركبات أو مواكب أو إصدار منبهات من المركبات”، لكنه أشار إلى أن “هناك التزاما ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية”.

وتحدث الخنان عن “توزيع عدد كاف من رقباء السير بالصبغة المدنية والمباحث المرورية مع كاميرات ونشرهم في جميع الشوارع الحيوية” تزامنا مع ظهور النتائج.

ودعا الخنان، المواطنين، إلى الالتزام بقانون السير، لافتا النظر إلى وجود غرامات مالية إلى جانب “اتخاذ إجراءات بحجز المركبة التي ارتكب سائقها مخالفة مرورية سواء كانت مواكب أو خروج أجسام أو أي مظاهر احتفالية تترافق مع ظهور النتائج والمسير في شوارع المملكة”.

وأشار إلى “اتخاذ إجراءات إدارية لاحقا بحق السائق المخالف”.

وأكد أن “سيادة القانون تشمل الجميع، وأن الالتزام صفة من صفات المواطن الصالح ولا بد أن نتقيد فيه ولا نخالف القانون أو نرتكب مخالفات ومظاهر سلبية التي نشاهدها …”