رابط – بدء إعلان نتائج “التوجيهي” الآن (الساعة 3 من مساء اليوم)

بدأت وزارة التربية والتعليم باعلان نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي الحالي، منذ الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء.

ويعقد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم مؤتمرا صحفيا حول نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

واكدت الوزارة أنه بامكان الطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائجهم، بدءًا من االآن على الرابط الإلكتروني https://tawjihi.jo/.

وقد اوضح أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن النتائج تعلن الآن على الرابط https://tawjihi.jo/، فيما يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة مساء في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات لإعلان نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل في الفروع كافة.

وأضاف العجارمة لوكالة (بترا) أنه سيتم تسليم النتائج إلى مديريات التربية والتعليم لتوزيعها على المدارس بعد إعلانها إلكترونيا.

وقد شارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، 189410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

وأثارت امتحانات الجدل وفق طلبة وخبراء بصعوبتها، على حد وصفهم.

الأمن يتوعد مطلقي العيارات النارية

وأعلنت مديرية الأمن العام، اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل أو المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إنه سيتم إطلاق طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة تزامنا مع نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”.

وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها.