رابط – بدء إعلان نتائج “التوجيهي” الآن (الساعة 3 من مساء اليوم)

وسط مواجهات عنيفة.. قوات العدو تداهم مخيم بلاطة في نابلس وتوقع عشرات الإصابات وتفجّر منزلاً ومقراً لحركة فتح
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