الاعلامي العريق سالم علي ذياب في ذمة الله

انتقل الى رحمته تعالى، مساء اليوم الاربعاء، الاعلامي التلفزيوني المعروف، الزميل سالم علي ذياب، عن عمر يناهز الـ 73 عاماً، بعد صراع مرير مع المرض.

وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر والجنازة غداً الخميس في مسجد جامعة العلوم التطبيقية بشفا بدران، الى مثواه الاخير في مقبرة شمال عمان بشفا بدران، وستقبل التغازي للرجال والنساء، يومي الخميس والجمعة بعد الساعة الرابعة عصراً، في قاعة الريحاني مقابل مسجد الهمشري في خلدا .

سامي ابو طويلة والشيخ محمود جراد وعبد الهادي راجي المجالي وفهد الريماوي، اصدقاء الفقيد الذين عزّ عليهم نعيه، يتقدمون من اسرته واهله وعموم عشيرته باحر التعازي واصدق المواساة، ضارعين الى المولى عز وجل ان يتغمد هذا الفقيد الوفي والخلوق بواسع رحمته ورضوانه.

انا لله وانا اليه راجعون