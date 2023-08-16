استشهاد المقاوم مصطفى الكستوني واعتقال شقيقه لدى مداهمة قوات العدو، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين/ فيديو
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أشرف زكي يستنكر مزاعم مادلين طبر عن احتجاز عادل إمام/ فيديو
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