الأمن يحذر من اطلاق الرصاص لدى اعلان نتائج التوجيهي غداً

عمان – حذرت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، باتخاذ اجراءات رادعة تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل او المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية.

ودعت إلى الابتعاد عن التصرفات المخالفة مثل إطلاق الأعيرة النارية، والمواكب المعيقة للمرور، والممارسات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق.

وقد خصصت مديرية الأمن العام، رقما على تطبيق “واتساب” لتلقي البلاغات واستقبال الصور والفيديوهات عن حالات إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة للسير.

وقالت المديرية، في بيان، إنها خصصت الرقم 0797911911 على تطبيق واتساب لتلقي البلاغات، مشيرة إلى تعزيز الانتشار، والرقابة، ومتابعة البلاغات حتى يتم القبض على مطلقي الأعيرة النارية وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة.

كما أصدر رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، اليوم الثلاثاء، أوامره بملاحقة مطلقي العيارات النارية دون داع احتفالا بنتائج الثانوية العامة (التوجيهي) يوم غد الأربعاء.

وقالت النيابة العامة، إنّه سيتم ملاحقة كل من يعرض حياة الناس للخطر وإزهاق أرواح الأبرياء بسبب إطلاق العيارات النارية دون داع.

وأضافت النيابة العامة، أنه سيتم التعامل بشدة مع الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، ستعلن يوم غدٍ الأربعاء 16 آب 2023 نتائج الثانوية العامة.