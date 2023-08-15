استشهاد الشابين قصي الولجي ومحمد نجوم برصاص جيش العدو لدى مداهمته، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم عقبة جبر بأريحا

أريحا – استشهد شابان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات العدو الصهيوني في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وقالت مصادر طبية ومحلية فلسطينية: إن افتى قصي عمر الولجي (16 عاما) والشابمحمد ربحي نجوم (25 عاما) قداستشهدا إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر العناني: إن الولجي ونجوم وصلا إلى المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وأعلن عن استشهادهما.

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل، وسط إطلاق نار واشتباكات أسفرت عن استشهاد الشابين الولجي ونجوم.

وقالت المصادر إن اشتباكات ومواجهات عنيفة دارت مع قوات الاحتلال، في المخيم، بعد اقتحامه بعدد كبير من الآليات العسكرية.

وعقب الإعلان عن استشهادهما، نعت مساجد المخيم وأريحا الولجي ونجوم، ودعت لأوسع مشاركة في تشييعهما.

وأطلق المشاركون في تشييع الشهيدين هتافات تؤكد على ضرورة الرد على جرائم الاحتلال ومواصلة طريق المقاومة.

من جهته، أفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة أن قوات الاحتلال اعتقلت، خلال اقتحامها المخيم، الشاب محمد نصر أبو العسل (20 عاما) من منزله.

وبارتقاء هذين الشهيدين، ترتفع حصيلة الشهداء على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدا، في حين ترتفع الحصيلة في فلسطين إلى 224 شهيدًا، منهم 43 طفلا، و11 من الإناث، و8 مسنين، في اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين، وفق مرصد شيرين.

📹 شاهد| لحظة الإعلان عن ارتقاء شابين برصاص الاحتلال من داخل مستشفى أريحا pic.twitter.com/w4YfZNiRen — وكالة صفا (@SafaPs) August 15, 2023

تغطية صحفية: من تشييع الفتى قصى الولجي الذي ارتقى في مخيم عقبة جبر، فجر اليوم. pic.twitter.com/lQQZyJeek1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 15, 2023