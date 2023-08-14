هام.. إستمرار الأجواء الحارة جدًا اليوم الاثنين بجميع المناطق، مصحوبة بالغبار في البادية وزخات مطرية راعدة في الجنوب

عمان – تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، بشكل طفيف، مع استمرار الأجواء حارة جدا في جميع مناطق المملكة، كما تكون مغبرة على فترات خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، ومن اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء المملكة ضمن الموجة الحارة، وتصبح الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 42 – 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 40 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 38 – 23 وفي مرتفعات الشراة 39 – 21، وفي مناطق البادية 44 – 26، وفي مناطق السهول 42 – 24، وفي الأغوار الشمالية 44 – 29، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 31، وفي البحر الميت 44- 30، وفي خليج العقبة 44 – 29 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة