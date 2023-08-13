كعادتِه دوماً في التَقَلِب والغدر.. أردوغان يخرق لعبة التقارب مع السيسي، ويعود مُجدَداً لإحتضان جماعة الإخوان المصرية
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انقلاب النيجر.. طرد الاستعمار القديم وواشنطن تعدّ غزواً عسكرياً بالوكالة
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