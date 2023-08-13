التدريس عن بُعد بالجامعات الاردنية اليوم الاحد بسبب موجة الحر

أعلنت جامعات مختلفة تحويل محاضراتها الوجاهية اليوم الأحد إلى التدريس عن بُعد، بعد تحذيرات من موجة حرّ تؤثر على الأردن بدءا من السبت وتستمر لأيام عدة.

جامعة آل البيت

ففي المفرق، قرّرت جامعة آل البيت، تحويل كل محاضرات الأحد، للتدريس عن بُعد، بسبب موجة الحر التي يبدأ تأثيرها السبت وتستمر لأيام عدة.

وتقرّر أن يكون دوام العاملين حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، إلا من تقضي طبيعة عمله غير ذلك.

وستقوم الكليات والأقسام ومركز التعلم الإلكتروني بإعادة جدولة امتحانات يوم الأحد، وستُعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.

وستعيد كلية الدراسات العليا جدولة مناقشات الرسائل الجامعية، بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.

ويكون الأردن تحت تأثير الموجة الحارة في جميع المناطق، وتكون مغبرّة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

الجامعة الأردنية

وقرر رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، تعطيل دوام الطلبة في الجامعة وفرع العقبة ليوم الأحد حفاظا على سلامتهم، بسبب الظروف الجوية والموجة الحارة التي تُلقي بظلالها هذه الأيام على المملكة.

كما قرر عبيدات تحويل جميع محاضرات الطلبة الوجاهية إلى نظام التعليم عن بعد، باستثناء تلك التي تعقد في المختبرات ولا يمكن تعويضها إلكترونيا، حيث يتم تنسيق موضوعها لاحقا بين عضو هيئة التدريس والطلبة.

وفيما يتعلق بالامتحانات، فأيضا تقرر تأجيلها إلى إشعار آخر، سيتم بتنسيق مشترك بين وحدة القبول والتسجيل وعضو هيئة التدريس والطلبة.

أما بخصوص دوام العاملين الإداريين لدى فرعيها عمّان والعقبة، فقرر عبيدات أن يكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، متمنيا السلامة للجميع، وأن تمر هذه الموجة الحارة بسلام على البلاد والمنطقة.

جامعة العلوم والتكنولوجيا

وقرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، خالد السالم، تعليق الدوام الوجاهي للطلبة يوم الأحد، وتحويل جميع المحاضرات إلى التعليم عن بُعد، بسبب موجة الحر المتوقعة.

وتؤجل الامتحانات المقررة يوم الأحد إلى موعد آخر يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل.

كما قرر السالم أن يكون الدوام الرسمي للعاملين من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.

جامعة البلقاء التطبيقية

وقرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني، تحويل دوام الطلبة في كافة كليات جامعة البلقاء التطبيقية ليوم الأحد إلى التعلم عن بعد، وذلك حفاظا على سلامتهم، بسبب الظروف الجوية والموجة الحارة التي تتعرض لها المنطقة.

وقرر العجلوني تحويل جميع محاضرات الطلبة الوجاهية إلى نظام التعليم عن بعد، باستثناء تلك التي تعقد في المختبرات ولا يمكن تعويضها إلكترونيا، حيث يتم تنسيق موضوع تعويضها لاحقا بين عضو هيئة التدريس والطلبة.

أما فيما يتعلق بالامتحانات النصفية المقرر عقدها الأحد، فقد تم تأجيل موعد عقدها إلى الخميس المقبل وبنفس أوقات انعقادها، حيث ستظهر على شاشات الطلبة.

أما فيما يتعلق بدوام العاملين الإداريين في الجامعة كلياتها، فقد قرر رئيس الجامعة أن يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

جامعة الحسين بن طلال

تقرّر تعليق الدوام الوجاهي في جامعة الحسين بن طلال في معان للطلبة يوم الأحد، وتحويل جميع المحاضرات إلى التدريس عن بعد، بسبب موجة الحر المتوقعة حفاظا على صحة الطلبة.

وقالت الجامعة في بيان، إن الامتحانات المقررة يوم الأحد تؤجل إلى موعد آخر يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل.

كما تقرّر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة مساء، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.

الجامعة الهاشمية

أجّلت الجامعة الهاشمية الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد الأحد إلى يوم الأربعاء 16 آب الحالي، وسترحل الجلسات إلكترونيا، وعند إعلان مواعيد الجلسات الجديدة على بوابة الطلبة الإلكترونية؛ نظرا لموجة “الحر الشديد” المتوقعة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة.

وقالت الجامعة الهاشمية، إنّ إعادة جدولة الامتحانات الورقية للأحد ستكون بالتنسيق داخل الكليات والأقسام، وستحول محاضرات الأحد (عن بُعد)، وتعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.

وأضافت أن دوام منسوبي الجامعة سيكون حتى الساعة الـ12 ظهرا؛ إلا من تقتضي طبيعة دوامه وعمله غير ذلك.

جامعة العقبة للتكنولوجيا

وتقرّر تحويل جميع المحاضرات في جامعة العقبة للتكنولوجيا إلى نظام التعليم عن بعد خلال الأسبوع كاملا، وتأجيل الامتحانات المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين 13-14 آب إلى يومي الأحد والاثنين 20-21 آب وحسب المواعيد المعلن عنها سابقا، وتقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة كما هو قائم حاليا.

جامعة الطفيلة التقنية

وفي جامعة الطفيلة التقنية، أُعلن عن تحويل التدريس الوجاهي إلى التدريس عن بعد يوم الأحد، وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، وسيكون دوام العاملين من الساعة 8:30 صباحا وحتى الواحدة مساء.

جامعة اليرموك

أما في جامعة اليرموك في محافظة إربد، فعُلق دوام الطلبة ليوم الأحد، على أن يُعوض الدوام يوم الخميس 17 آب، وأُجلت الامتحانات الورقية التي كانت مقرّرة يوم الأحد إلى يوم الخميس الذي يليه.

وتقرّر تأجيل الامتحانات المحوسبة في جامعة اليرموك التي كانت مقرّرة يومي السبت والأحد إلى إشعار آخر.

جامعة جدارا

أعلنت جامعة جدارا، عن تحويل محاضرات الطلبة الوجاهية يوم الأحد إلى نظام الدراسة عن بعد، وإعادة جدولة المقررات العملية والمختبرات وتعويضها من قبل الأقسام المعنية، على أن يبقى دوام الهيئة الإدارية من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثالثة مساء، إلا من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

جامعة عجلون

وتقرر في جامعة عجلون الوطنية تحويل جميع المحاضرات إلى التعليم عن بعد يومي الأحد والاثنين المقبلين، وسيكون دوام منتسبي الجامعة عن بعد باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك وستتخذ الإجراءات المناسبة من قبل الكليات والعمادات والدوائر حيال أي نشاطات مبرمجة يومي الأحد والاثنين، مع ضرورة إعطاء المحاضرات في أوقاتها وعلى شكل متزامن من خلال منصات الجامعة الالكترونية.

المراكز الصيفية

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعليق الدوام في جميع المراكز الصيفية القرآنية التابعة للوزارة للذكور والإناث ليومي الأحد والاثنين، نظرا للحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وللحفاظ على سلامة الطلبة.