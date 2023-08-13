انتباه.. استمرار تأثير الموجة الملتهبة على المملكة اليوم الاحد، وبما قد يتجاوز الرقم القياسي لدرجة الحرارة في عمّان

تبقى المملكة، اليوم الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة، لذا تستمر الأجواء حارة جدا في جميع المناطق، كما تكون مغبرة في العديد من المناطق خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب غرب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، امس السبت، إن الرقم القياسي لدرجة الحرارة في مدينة عمّان، قد يُكسر اليوم الأحد، في ظل تأثر الأردن بموجة حارة تجعل الأجواء شديدة الحرارة في جميع المناطق.

وأوضح آل خطاب أن درجة الحرارة العليا المسجلة امس السبت، في محطة رصد في الأزرق 45 درجة مئوية، أما درجة الحرارة العليا في عمان فسُجلت في محطة ماركا وقدرها 43 درجة مئوية، فيما سُجلت درجة حرارة 41.2 في العقبة.

وأشار إلى إمكانية تحطيم بعض الأرقام القياسية الأحد، مضيفا: “ربما يكسر الرقم القياسي في مدينة عمّان”.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، وتكون مغبرة على فترات خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الأربعاء، حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وقال آل خطاب إن الأرقام القياسية المتعلقة بدرجات الحرارة في الأردن لم تكسر يوم السبت، وأشار لوجود بنك مناخي لدى إدارة الأرصاد الجوية منذ 1921.

تاريخيا، كانت أعلى درجة حرارة داخل العاصمة عمّان هي 43.5 في محطة رصد مطار عمّان المدني في ماركا في 2010، وسُجلت درجة حرارة 43 في 4 أيلول 2020، أما أعلى قيمة تاريخية على مستوى الأردن فسُجلت في محطة رصد دير علا في 2020 وكانت 50.1 درجة مئوية.

هذا وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم الاحد، ما بين 43 – 28 درجة مئوية، وفي غرب عمان 41 – 26، وفي المرتفعات الشمالية 39 – 24 وفي مرتفعات الشراة 38 – 24، وفي مناطق البادية 45 – 28، وفي مناطق السهول 42 – 26، وفي الأغوار الشمالية 44 – 30، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 32، وفي البحر الميت 43- 31، وفي خليج العقبة 43 – 31 درجة مئوية.