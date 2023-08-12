محمد منير وحميد الشاعري يشعلان الاجواء في مدينة العلمين/ فيديو

عرضت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حفل النجم حميد الشاعري والكينج محمد منير، على ‏شاشة قناة ON أمس الجمعة .

وقدم الفنان الكبير محمد منير مجموعة متنوعة من أغانيه المختلفة خلال الحفل الذي أقامه مساء الجمعة في مدينة العلمين الجديدة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الذي تفاعل مع كافة الأغاني التي قدمها “منير” طوال الحفل.

وقد نشرت قناة “ON” مجموعة متنوعة من الأغاني التي قدمها منير خلال الحفل والتي أظهرت تفاعل “الكينج” الكبير مع جماهيره طوال فقرات الحفل، حيث قدم لهم مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وكان من أبرز الأغاني التي قدمها منير اغنية “ علموني عينيكي”، وأغنية “شمندورة” التي نشرتها صفحة قناة “أون” تحت عنوان “أغنية شمندورة بإحساس وأداء عالمي من الكينج محمد منير”.

كما شارك الفنان حميد الشاعري محمد منير خلال الحفل وقدما معًا أغنية “بحلم يا صاحبي” ثم أغنية “أكيد” لأول مرة على المسرح بعد 37 عامًا من تقديمها معًا لضحايا الألغام في العلمين، كما غنوا عدة أغانٍ أخرى.

وقد حققت حفلة الكينج محمد منير، والكابو حميد الشاعري نجاحًا كبيرًا ، إذ تفاعل الجمهور مع الحفلة الأكثر تصدرًا للتريند عبر موقع تويتر، والأعلى تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/watch/?v=596931202621614

https://www.facebook.com/watch/?v=732198058746517